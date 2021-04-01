Белла Хадід, Кара Делевін та інші моделі підписали лист в підтримку трансгендерних жінок

У День публічності трансгендерів, який у всьому світі відзначали 31 березня, близько 500 зірок підписали відкритий лист у підтримку трансгендерних жінок і дівчат. Серед тих, хто підтримав, є моделі, співачки, актори та інші селебріті.

Всього під листом вдалось зібрати 485 підписів людей зі сфери бізнесу, розваг, політики, ЗМІ. У листі зірки вимагають надати жінкам-трансгендерам рівні права на освіту, відпочинок, медичну допомогу, працевлаштування, а також закликають припинити насильство щодо них.

Читайте також Елтон Джон звинуватив Ватикан у лицемірстві та засудив заяву про одностатеві шлюби

Ми чітко і твердо визнаємо, що трансгендерні жінки – це жінки, а трансгендерні дівчата – це дівчата. І ми вважаємо, що повага різноманітності жіночого досвіду – це сила, а не шкода для справи феміністок. Всі ми заслуговуємо однаковий доступ, свободи і можливості,

– йдеться у листі.

Зокрема в листі наголосили, що окрім пандемії коронавірусу у світі все ще триває "епідемія вбивств і насильства, від якої страждають чорношкірі та латиноамериканські трансгендерні жінки".

Які зірки поставили свої підписи?

Белла Хадід;

Селена Гомес;

Геллі Беррі;

Кара Делевінь;

Джуліанна Мур;

Меган Рапіноу;

Габріель Юніон;

Синтія Еріво;

Джудіт Лайт;

Емі Шумер;

Америка Феррера;

Лена Данем і багато інших.

Зверніть увагу Що таке трансгендерність та чому виникає

Варто нагадати, що один з перших указів нового президента США Джозефа Байдена стосувався трансгендерних людей. Згідно з документом трансгендери тепер мають право проходить військову службу в армії країни. За каденції попереднього президента Дональда Трампа трансгендерам не дозволялось служити в армії США.