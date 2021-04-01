В День публичности трансгендеров, который во всем мире отмечали 31 марта, около 500 звезд подписали открытое письмо в поддержку трансгендерных женщин и девушек. Среди тех, кто поддержал, есть модели, певицы, актеры и другие селебрити.

Всего под письмом удалось собрать 485 подписей людей из сферы бизнеса, развлечений, политики, СМИ. В письме звезды требуют предоставить женщинам-трансгендерам равные права на образование, отдых, медицинскую помощь, трудоустройство, а также призывают прекратить насилие в отношении них.

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Мы ясно и твердо признаем, что трансгендерные женщины – это женщины, а трансгендерные девушки – это девушки. И мы считаем, что уважение разнообразия женского опыта – это сила, а не вред для дела феминисток. Все мы заслуживаем одинаковый доступ, свободы и возможности,

– говорится в письме.

В частности в письме отметили, что кроме пандемии коронавируса в мире все еще продолжается "эпидемия убийств и насилия, от которой страдают чернокожие и латиноамериканские трансгендерные женщины".

Какие звезды поставили свои подписи?

Белла Хадид;

Селена Гомес;

Холли Берри;

Кара Делевинь;

Джулианна Мур;

Меган Рапиноу;

Габриэль Юнион;

Синтия Эриво;

Джудит Лайт;

Эми Шумер;

Америка Феррера;

Лена Данэм и многие другие.

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Стоит напомнить, что один из первых указов нового президента США Джозефа Байдена касался трансгендерных людей. Согласно документу трансгендеры теперь имеют право проходит военную службу в армии страны. При каденции предыдущего президента Дональда Трампа трансгендерам не разрешалось служить в армии США.