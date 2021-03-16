Елтон Джон звинуватив Ватикан у лицемірстві та засудив заяву про одностатеві шлюби
Знаменитий британський співак Елтон Джон засудив позицію Ватикану після того, як пресслужба оголосила про заборону благословляти одностатеві шлюби. Також артист звинуватив церкву в лицемірстві.
Джерело:інстаграм Елтона Джона
Відомий британський виконавець Елтон Джон прокоментував рішення католицької церкви про одностатеві шлюби. Він пригадав причетність Ватикану до його фільму.
До теми Коли буде можливість, – Папа Римський запевнив, що повернеться в Аргентину
Елтон Джон про позицію Ватикану
Артист висловився, що здивований такою заявою католицької церкви.
Як Ватикан може відмовлятися благословляти одностатеві шлюби, називати їх гріховними, але при цьому з радістю отримувати прибуток від вкладень мільйонів в "Рокетмен" – фільм, у якому прославляється моє щастя від шлюбу з Девідом Фернішем? Лицемірство,
– написав Елтон Джон.
Зазначимо, у 2019 році вийшла стрічка "Рокетмен" про життя виконавця Елтона Джона. У фільмі розповідаєтся про нетрадиційну орієнтацію співака, а також про його боротьбу з алкогольною та наркотичною залежністю.
Ватикан заборонив благословляти одностатеві шлюби
- Пресслужба Ватикану повідомила, що церкви не мають повноваження благословляти одностатеві шлюби, оскільки їх не можна "вважати законними".
- Зазначимо, що Ватикан не проти "благословення окремим людям з гомосексуальними нахилами, які виявляють волю жити у вірності з Божими настановами". Водночас визнати такі союзи релігійними для церкви – неможливо.
- Папа Римський Франциск погодився з позицією католицької церкви.
- У Ватикані наголосили: "Церква нагадує, що Бог не припиняє благословляти кожного зі своїх дітей, які мандрують по цій землі, оскільки для нього "ми важливіші за всі гріхи, які могли б зробити". Але він не благословляє і не може благословити гріх".
Поділитися новиною