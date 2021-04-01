Белла Хадід, Кара Делевін та інші моделі підписали лист в підтримку трансгендерних жінок
У День публічності трансгендерів, який у всьому світі відзначали 31 березня, близько 500 зірок підписали відкритий лист у підтримку трансгендерних жінок і дівчат. Серед тих, хто підтримав, є моделі, співачки, актори та інші селебріті.
Джерело:The Daily Mail
Всього під листом вдалось зібрати 485 підписів людей зі сфери бізнесу, розваг, політики, ЗМІ. У листі зірки вимагають надати жінкам-трансгендерам рівні права на освіту, відпочинок, медичну допомогу, працевлаштування, а також закликають припинити насильство щодо них.
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Ми чітко і твердо визнаємо, що трансгендерні жінки – це жінки, а трансгендерні дівчата – це дівчата. І ми вважаємо, що повага різноманітності жіночого досвіду – це сила, а не шкода для справи феміністок. Всі ми заслуговуємо однаковий доступ, свободи і можливості,
– йдеться у листі.
Зокрема в листі наголосили, що окрім пандемії коронавірусу у світі все ще триває "епідемія вбивств і насильства, від якої страждають чорношкірі та латиноамериканські трансгендерні жінки".
Які зірки поставили свої підписи?
- Белла Хадід;
- Селена Гомес;
- Геллі Беррі;
- Кара Делевінь;
- Джуліанна Мур;
- Меган Рапіноу;
- Габріель Юніон;
- Синтія Еріво;
- Джудіт Лайт;
- Емі Шумер;
- Америка Феррера;
- Лена Данем і багато інших.
Зверніть увагу Що таке трансгендерність та чому виникає
Варто нагадати, що один з перших указів нового президента США Джозефа Байдена стосувався трансгендерних людей. Згідно з документом трансгендери тепер мають право проходить військову службу в армії країни. За каденції попереднього президента Дональда Трампа трансгендерам не дозволялось служити в армії США.
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