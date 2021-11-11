Бебешко різко висловився про свою експідопічну Мілу Нітіч: "30 років – стара баба"
Джерело:програма "Не бреши мені"
Український продюсер Володимир Бебешко у 2019 році розірвав контракт з артисткою Мілою Нітіч. На противагу іншим зіркам, колишні колеги розійшлись зі скандалом. Зараз Бебешко згадав про конфлікт та заявив, що Нітіч – лінива артистка, хоч нібито мала шанси стати державною співачкою.
Співпраця Бебешка з Мілою Нітіч тривала 10 років (2009 – 2019), поки не стався перший розкол у 2016 році. "Останньою краплею" начебто став концерт артистки в Українському домі, де не зібралось 500 людей.
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"В нас був "розбір польотів" і тоді він видав мені таку фразу: "Ти не Алла Пугачова!". І це був перший раз, коли я сказала, що хочу піти. На що він сказав: "Ну йди, але пісні і ім’я залишаються мені". А мені легше було поховати своє ім’я ніж віддати йому!" – поділилася співачка у програмі.
Ситуацію зі своєї сторони також прокоментував продюсер Бебешко. За його словами, вона "прошибала вокалом і була українською Вітні Г'юстон". Але через нібито власну лінь вона за 4 останніх роки не написала жодного самостійного хіта.
Вона мала зайняти статус державної співачки. Але вона мені сказала, що молода. Яка ти молода?! 30 років – стара баба і ти завжди виглядала на 40 років! Ти грузна!.. Я дав їй можливість експериментувати. Вона лінива. Я не хочу її образити, але це правда!
– заявив Володимир Бебешко.
Що ще цікавого розповість Міла Нітіч та її колишній наставник Бебешко можна буде дізнатись згодом у повному інтерв'ю, яке вийде 11 листопада ввечері.
Що відомо про Мілу Нітіч
- Вперше артистка заявила про себе на проєкті "Караоке на майдані" у Києві у 2008 році. Там вона і стала учасницею десятого сезону телепроєкту "Шанс" і пройшла у фінал.
- Влітку 2009 року вона виступила на конкурсі "Нова хвиля 2009", де посіла 7 місце, розділивши його з гуртом "Пара Нормальних". Там вона отримала приз від Алли Пугачової – 50 тисяч доларів.
- Того ж року в Міли Нітіч розпочалась співпраця з продюсером Володимиром Бебешком.
- У 2011 році вона стала учасницею українського відбору Євробачення – 2011, а також учасницею "Голос країни" у складі команди Стаса П'єхи. На вокальний проєкт вона повернулась у 2021 році в складі команди Тіни Кароль, проте не змогла потрапити до півфіналу.
- За час кар'єри вона випустила 14 пісень та 1 альбом під назвою "Просто быть счастливой" (2015).