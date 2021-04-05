Українська виконавиця Міла Нітіч стала учасницею вокальних нокаутів "Голосу країни" 11 сезон і виступала в складі команди Тіни Кароль. В 11 випуску зірка поєднала дві пісні "Hush Hush" The Pussycat Dolls і Freedom Дана Балана.

Потужний виступ Міли Нітіч, яка вирішила перезапустити свою кар'єру, вразив усіх суддів та зіркового тренера Тіну Кароль. Дан Балан, пісню якого виконувала Міла, зазначив: "Ух, який у тебе класний голос. І особистість очманіла! Ось я дивлюся на тебе, а ти вся світишся. Душа співала так, що все інше взагалі неважливо. Мені сподобалося, спасибі тобі".

Варто побачити Голос країни 11 сезон 11 випуск: поява Дана Балана і боротьба вокалістів за місце у чвертьфіналі

Мілан Нітіч – Hush Hush та Freedom: дивитись відео онлайн

Тіна Кароль як наставник у свою чергу додала, що Нітіч з кожним новим ефіром розкривається все більшу, тому віддала перевагу їй у команді для прямих ефірів, посадивши її на третє крісло. Замість неї проєкт покинула Вікторія Гнатюк.

Хто пройшов у чвертьфінал "Голосу країни 11":

Команда Тіни Кароль