"Бажаю нам вдалих уроків": Оксана Муха підбадьорила українців привітанням з Новим роком

Українська співачка Оксана Муха поспілкувалась з журналістами сайту 24 каналу напередодні Нового року та Різдва. Ми запитали її, щоб вона хотіла побажати українцям за крок до 2022 року.

Після складних двох років пандемії коронавірусу та загрози суворого російського вторгення в Україну, жінка побажала усім читачам 24 каналу та її прихильникам дбати про своє здоров'я та здорову душу.

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Шукаймо добрі справи. Добро допомагає бачити світ вище, ширше. Мрію, щоб наші люди усміхалися, йдучи вулицею. Хочу, щоб ми всі були щасливішими, щоб "світилися". Цього дуже бракує. Як це зробити? Любіть свого ближнього як самого себе. Вірте в те, що Господь робить все так, як має бути. Те, що відбувається, робить нас сильнішими,

– зазначила Муха.

"Малі діти, коли вчаться ходити, набивають собі ґулі. Так само вчиться й наша нація. Хоча й дуже давня, з глибокою історією, але все одно дуже юна. Бажаю нам вдалих уроків і щоб ми цей своєрідний екзамен склали. Щоб стали достойною, єдиною нацією", – додала 40-річна артистка.

Про російське вторгнення

Розмову зі співачкою Оксаною Мухою читайте у межах проєкту Інтерв'ю24

Щодо вторгнення Росії, то зірка зазначила, що хоч вона не політик та не може прораховувати стратегічні кроки, але переконана, що агресор – просто знущається: "Може, нічого й не зробить (Росія, – Showbiz 24), але йому обов'язково треба "полоскотати нерви", налякати, щоб ми запанікували".

До слова Поважати себе, – Оксана Муха порадила, як кожен з нас може боротися з ворогом

Наразі вона просить українців поважати себе, згуртуватися в українському та відштовхувати ворога у всіх можливих фронтах. Також вона рекомендує добре вивчати історію країни і особливо – допомагати пізнавати її своїм діятм.

"Наша історія дуже складна, було багато подій. Але дуже важливо, щоб діти знали її. Щоб знали родинне дерево. Думаю, тоді нам мало б стати легше боронити свій край", – підсумувала артистка.

Інтерв'ю Оксани Мухи для 24 каналу: дивіться відео онлайн