После сложных двух лет пандемии коронавируса и угрозы сурового российского вторжения в Украину, женщина пожелала всем читателям 24 канала и ее сторонникам заботиться о своем здоровье и здоровой душе.

Читайте полностью О новой любви, отношениях с сыном и музыкальном враге: откровенное интервью с Оксаной Мухой

Ищем добрые дела. Добро помогает видеть мир выше, шире. Мечтаю, чтобы наши люди улыбались, идя по улице. Хочу, чтобы мы все были счастливее, чтобы "светились". Этого очень не хватает. Как это сделать? Любите своего ближнего как самого себя. Верьте в то, что Господь делает все так, как должно быть. То, что происходит, делает нас сильнее,

– отметила Муха.

"Маленькие дети, когда учатся ходить, набивают себе шишки. Так же учится и наша нация. Хотя и очень древняя, с глубокой историей, но все равно очень юная. Желаю нам удачных уроков и чтобы мы этот своеобразный экзамен сдали. Чтобы стали достойной, единой нацией", – добавила 40-летняя артистка.

Разговор с певицей Оксаной Мухой читайте в рамках проекта Интервью24.

О российском вторжении

Относительно вторжения России, то звезда отметила, что хоть она не политик и не может просчитывать стратегические шаги, но убеждена, что агрессор – просто издевается: "Может, ничего и не сделает (Россия – Showbiz 24), но ему обязательно нужно "пощекотать нервы", напугать, чтобы мы запаниковали".

К слову Уважать себя, – Оксана Муха посоветовала, как каждый из нас может бороться с врагом

Сейчас она просит украинцев уважать себя, сплотиться в украинском и отталкивать врага во всех возможных фронтах. Также она рекомендует хорошо изучать историю страны и особенно – помогать познавать ее своим детям.

"Наша история очень сложная, было много событий. Но очень важно, чтобы дети знали ее. Чтобы знали семейное дерево. Думаю, тогда нам должно стать легче защищать свою страну", – подытожила артистка.

Интервью Оксаны Мухи для 24 канала: смотрите видео онлайн