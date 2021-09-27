Головна героїня "Холостячки-2" Злата Огнєвіч була приголомшена ідеєю побачення від Дмитра. Однак частково її спантеличила поведінка учасника, який поводився доволі стримано й не розповідав про себе.

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Дмитро про побачення зі Златою

Учасник "Холостячки" поділився, що для нього найважливішим було те, щоб Злата усміхалась. На його думку, у нього все вийшло.

"Найважливіше – її усмішка! Здається, у мене вийшло! Перше побачення – стрибок з висоти 3 тисячі метрів! Дуже незвичайне місце для першого побачення, але якщо їй сподобалося, значить ми на одній хвилі!", – підкреслив Дмитро.

Чоловік додав, що коли отримав троянду, відреагував трохи неоднозначно тому, що подумав, що вона стосується попередньої церемонії. Та завдяки бутоньєрці він зміг боротися далі за серце Огнєвіч.

Якщо чесно, мені байдуже на ці троянди – головне, що наші відносини розвиваються! Нехай повільно, але впевнено,

– написав Дмитро.



Дмитро Шевченко і Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму Дмитра Шевченка

В інстаграм-сторіз бізнесмен поділився, що поводився стримано тому, що він дуже хвилювався.

"Я і так дуже хвилювався, але коли навколо тебе купа операторів, режисери – це сковує ще більше. І, я думаю, що через це я трохи й закрився, і поводився трохи неприродно зі Златою. Але найголовніше, що при цьому всьому, я поводився по-справжньому, був таким, яким я є", – наголосив Дмитро. Додамо, що перший тиждень знайомств та зустрічей чоловіків з "Холостячкою" завершився несподівано. Один з учасників, Ігор, вирішив покинути проєкт через роботу. Згодом він прокоментував своє рішення й зазначив, що не відчув "іскри" до Злати Огнєвіч. Текст публікації Дмитра Шевченка

Найважливіше – її усмішка! Здається у мене вийшло! Перше побачення – стрибок з висоти 3 тисячі метрів! Дуже незвичайне місце для першого побачення, але якщо їй сподобалося, значить ми на одній хвилі!

В кінці побачення я отримав троянду. Спочатку подумав, що ця троянда за попередню церемонію, а потім зрозумів що це вже на наступну церемонію.

Якщо чесно, мені байдуже на ці троянди – головне, що наші відносини розвиваються! Нехай повільно, але впевнено.