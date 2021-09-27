Главная героиня "Холостячки-2" Злата Огневич была ошеломлена идеей свидания от Дмитрия. Однако отчасти ее озадачило поведение участника, который вел себя довольно сдержанно и не рассказывал о себе.

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Дмитрий о свидании со Златой

Участник "Холостячки" поделился, что для него самым важным было то, чтобы Злата улыбалась. По его мнению, у него все получилось.

"Самое важное – ее улыбка! Кажется, у меня получилось! Первое свидание – прыжок с высоты 3 тысячи метров! Очень необычное место для первого свидания, но если ей понравилось, значит мы на одной волне!", – подчеркнул Дмитрий.

Мужчина добавил, что когда получил розу, отреагировал немного неоднозначно потому, что подумал, что она касается предыдущей церемонии. И благодаря бутоньерке он смог бороться дальше за сердце Огневич.

Если честно, мне безразлично на эти розы – главное, что наши отношения развиваются! Пусть медленно, но уверенно,

– написал Дмитрий.



Дмитрий Шевченко и Злата Огневич / Фото из инстаграма Дмитрия Шевченко

В инстаграм-сторис бизнесмен поделился, что вел себя сдержанно потому, что он очень волновался.

"Я и так очень волновался, но когда вокруг тебя куча операторов, режиссеры – это сковывает еще больше. И, я думаю, что из-за этого я немного и закрылся, и вел себя немного неестественно со Златой. Но самое главное, что при этом всем, я вел себя по-настоящему, был таким, какой я есть", – подчеркнул Дмитрий.

Добавим, что первая неделя знакомств и встреч мужчин с "Холостячкой" завершилась неожиданно. Один из участников, Игорь, решил покинуть проект из-за работы. Впоследствии он прокомментировал свое решение и отметил, что не почувствовал "искры" к Злате Огневич.