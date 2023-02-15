Байден влаштував милий сюрприз дружині на День закоханих: чим здивував президент США
Джерело:Перша леді США Джилл Байден
Перша леді США Джилл Байден показала, який сюрприз приготував їй чоловік на День закоханих. Очевидно, це була романтична вечеря, адже дружина президента показала фото столика біля вікна з краєвидом нічного міста.
Який сюрприз Байден влаштував дружині
Дружина президента США опублікувала в Instagram фото, на якому видно сервірований на двох стіл біля вікна. Одразу за ним – неймовірний краєвид нічного міста.
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Крім того, вікно перед столом було декороване серцями, в одному з яких помістилися ініціали подружжя: "J+J", а вище прикріплено напис "З Днем святого Валентина".
Цікаво, що подружня пара має таку традицію на День закоханих.
Наша традиція на День святого Валентина триває. Дякую за сюрприз, Джо,
– підписала фото Джилл Байден.
Водночас президент відповів своїй леді. Він зізнався, що День святого Валентина – це улюблений день Джилл у році.
Зворушлива історія Байденів з першого Дня закоханих
У наш перший сімейний День святого Валентина Джилл взяла фарбу, що змивається, і на кожному вікні кабінету намалювала велике серце разом зі словами: "Джо любить Джилл",
– зізнається президент США.
Він додав, що у резиденції вікна висотою 16 футів (майже 5 метрів) із 12 великими скляними панелями. "Клянусь Богом, вона написала це у кожному окремому вікні", – каже Байден.
А вже через рік він подарував Джилл табличку з таким написом біля дерев'яної гойдалки на території резиденції віце-президента.
Президент назвав дружину "коханням всього життя"
Крім того, на своїй сторінці в Instagram президент США також опублікував спільне фото з дружиною, підписавши його: "З Днем святого Валентина, кохання всього мого життя і життя мого кохання. Я кохаю тебе, Джиллі".
До слова, 24 Канал підготував романтичну добірку про те, як українські зірки вітали своїх коханих з Днем святого Валентина. Романтичними зізнаннями зворушили мережу, зокрема, Тарас Тополя та його дружина Alyosha, Потап, Тарас Цимбалюк, Катерина Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим та інші.