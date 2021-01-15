9 січня Кейт Міддлтон відзначила день народження. З 39-річчям герцогиню Кембриджську привітав не лиши чоловік принц Вільям та королівська сім'я, а й подружжя принца Гаррі та Меган Маркл. Подарунки дізнавайтесь на Showbiz 24.

Свій 39-й день народження Кейт Міддлтон відзначила скромно у вузькому сімейному колі – з чоловіком принцом Вільямом, 7-річним принцом Джорджем, 5-річною принцесою Шарлоттою та 2-річним принцом Луї. Якщо подарунки від коханого та сім'ї були для іменинниці цілком очікуваними, то презент від Меган Маркл і принца Гаррі її шокував. Видання Us Weekly розсекретило, що герцогиня Кембриджська отримала у свій день народження.

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Подарунок принца Гаррі та Меган Маркл для Кейт Міддлтон

Попри напружені стосунки пара, яка після відмови від королівських титулів переїхала до США, привітала Кейт Міддлтон з днем народження. Сюрприз з Каліфорнії вона отримала після віртуальної розмови зі своїми батьками та королевою Єлизаветою II. Принц Гаррі та Меган Маркл надіслали іменинниці листівку та "продумані подарунки". Однак, які саме презенти підготувала пара, не розсекречується.

Це був приємний сюрприз. Кейт нічого не чекала від пари,

– поділились інсайдери.

Подарунок принца Вільяма для Кейт Міддлтон

Чоловік подарував коханій розкішний подарунок – сережки з діамантами та сапфірами, які обожнює Кейт. Схоже, вона невдовзі з'явиться на публіці з новим коштовним аксесуаром, а експерти зможуть оцінити вартість розкішного виробу.

Варто додати, що до вибору подарунків дружині принц Вільям ставиться дуже ретельно. Ще на початку стосунків він подарував обраниці бінокль. На думку герцога Кембриджського презент виглядав мило, однак він розчарував Кейт Міддлтон.