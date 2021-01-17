Отец Меган Маркл, Томас, снимет документальный фильм. Он будет рассказывать о его жизни и дочери. Завершить съемки он планирует до конца 2021 года.

Отец Меган Маркл снимет фильм о себе и дочери

Отец актрисы и жены принца Гарри Томас Маркл решил снять документальный фильм. В нем речь пойдет о его жизни и жизни его дочери – Меган Маркл. Об этом сообщило издание The Sun.

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Стоит отметить, что Томас Маркл и раньше работал в кинематографии. В прошлом году он участвовал в создании фильма, выходившего на телевидении. Но тогда отец Меган назвал эту ленту незавершенной и неправильно исправленной.

На этот раз Томас Маркл планирует сделать фильм "полным" и завершенным. В нем мужчина хочет рассказать о своей жизни и семье. Он планирует затронуть тему любви к театру и телевидения. Также в ленте будет рассказываться о Меган Маркл.

Все начинается с моей жизни, моей семьи, моей любви к театру и телевидению и того, как я к этому пришел. Затем моя жизнь с Меган, взросление, ее школьные годы, пока она не пошла в колледж, и когда началась ее карьера,

– рассказал Томас Маркл.



Меган Маркл с отцом Томасом / Фото The Sun

Отец Меган планирует рассказать, как на его жизнь повлияло бракосочетание дочери с принцем Гарри. Он отметил, что с тех пор началась совсем другая история. К слову, в своем фильме Томас Маркл планирует показать кадры из домашнего архива и любимую фотографию с Меган.

Томас Маркл пока не назвал дату релиза фильма. Но подчеркнул, что планирует завершить съемки до конца 2021 года.