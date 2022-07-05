Батьки Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шамаєва) з рідного Василькова, що під Києвом, не виїжджали. У них досить швидко закінчилися гроші й тато зірки збирався в нову поїздку за свинями. Однак зірковій доньці вдалося відмовити його від м'ясництва.

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Чому Jerry Heil відмовила батьків колоти свиней

"У мене щось тьохнуло в серці, зараз і так стільки вбивств. Зараз треба створювати тільки енергію любові, робити щось позитивне. І для мене вбивство тварин – це точно не про любов, це ніяк не асоціюється. Навіть за хвіст ніяк не можна це притягнути. Навіть заради того, щоб вижити", – пояснила Jerry Heil.

Вона розуміє, що в батьків складна фінансова ситуація, але пообіцяла, що буде допомагати їм з Берліна. На диво, мама співачки дуже швидко погодилася й навіть вмовила батька перейти на інший заробіток.

Як батько Jerry Heil влаштувався в шоу-бізнес

Тепер мій тато буде працювати в шоу-бізнесі. Ми придбали татові машину, і він буде водієм артистів. Тому, якщо мене слухають артисти, у вас ще є можливість домовитися, щоб батько Jerry Heil возив вас на концерти,

– заявила співачка.

Jerry Heil зізналася, що перші замовлення від зірок уже були.

"Він повіз якось мене на концерт – один раз, потім другий. І я побачила, який він щасливий, що він побачив Україну нарешті. Тут він наче видихнув. Для нього це наскільки легше. У нього неймовірний смак на музику, він музикант у душі", – радісно додала артистка.

Jerry Heil з сім'єю / Фото з інстаграму співачки

На які гроші живе сама Jerry Heil

Як з'ясувалося, у Європі Jerry Heil дає не тільки благодійні, а й приватні концерти. На гонорари з них, з реклами в інстаграмі й на роялті вона й живе останні півтора місяця.

"Майже три місяці я прожила на свої збереження. Потім збереження закінчилися, і з'являються якісь рекламні пропозиції раз по раз, бувають і платні концерти, які не благодійні. Плюс артисти отримують ще відрахування за пісні з музичних платформ, це теж дуже допомагає", – зізналася артистка.