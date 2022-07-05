Родители Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шамаева) из родного Василькова, что под Киевом, не выезжали. У них довольно быстро кончились деньги и папа звезды собирался в новую поездку за свиньями. Однако звездной дочери удалось отговорить его от мясничества.

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Почему Jerry Heil отговорила родителей колоть свиней

"У меня что-то утихло в сердце, сейчас и так столько убийств. Сейчас нужно создавать только энергию любви, делать что-то положительное. И для меня убийство животных – это точно не о любви, это никак не ассоциируется. Даже за хвост никак нельзя это притянуть. Даже ради того, чтобы выжить", – объяснила Jerry Heil.

Она понимает, что у родителей сложная финансовая ситуация, но пообещала, что будет помогать им из Берлина. Удивительно, но мама певицы очень быстро согласилась и даже уговорила отца перейти на другой заработок.

Как отец Jerry Heil устроился в шоу-бизнес

Теперь мой отец будет работать в шоу-бизнесе. Мы приобрели папе машину, и он будет водителем артистов. Поэтому, если меня слушают артисты, у вас еще есть возможность договориться, чтобы отец Jerry Heil возил вас на концерты,

– заявила певица.

Jerry Heil призналась, что первые заказы от звезд уже были.

"Он повез как-то меня на концерт – один раз, потом второй. И я увидела, как он счастлив, что он увидел Украину наконец. Здесь он будто выдохнул. Для него это насколько легче. У него невероятный вкус на музыку, он музыкант в душе", – радостно добавила артистка.

Jerry Heil с семьей / Фото из инстаграма певицы

На какие деньги живет сама Jerry Heil

Как выяснилось, в Европе Jerry Heil дает не только благотворительные, но и частные концерты. На гонорары с них, с рекламы в инстаграме и на роялти она и живет последние полтора месяца.

"Почти три месяца я прожила на свои сбережения. Потом сбережения закончились, и появляются какие-то рекламные предложения время от времени, бывают и платные концерты, которые не благотворительные. Плюс артисты получают еще отчисления за песни с музыкальных платформ, это тоже очень помогает", – призналась артистка.