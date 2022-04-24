Батько Іванни Сасанчин пораненим повернувся з фронту: "Вірю побачити, як тато йде до мене"

Дружина українського виконавця Романа Сасанчина раніше розповідала, що у неї складні стосунки з батьком. Проте її неабияк засмутила новина, що батька, який воював на сході України, поранили. І тепер він проходить лікування.

Зазначимо, що Іванна Сасанчин звикла сама виховувати свою доньку Елізабет та навіть племінницю Мілану. На хрестинах доньки батьків дівчини теж не було – батько був за кордоном, а мама захворіла на той час. Проте зараз вона молиться за свого тата, адже той, схоже, приїхав в Україну, аби воювати за її землі.

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Днем раніше, перед Великоднем, дружина Романа розповіла, що тата привезли зі сходу України і вона має надію, що зовсім скоро він встане на ноги.

Сьогодні мого тата привезли зі сходу, дякую Богу за те, що він живий. Вірю, Бог допоможе мені знову почути татів голос і побачити, як він іде до мене,

– каже Іванна.

Ймовірно, Іванка вже побувала у батька, адже вона повернулась в Україну та разом з Романом зустріла Великдень.

"Мій тато, наш герой, наш захисник. Я до кінця свого життя буду вдячна татові, і всім захисникам за наш спокій. Боже, бережи Україну та наших захисників за наш спокій", – додала дівчина.



Тато Івани Сасанчин повернувся з фронту пораненим / Фото з інстаграму @sasanchyn_family

Варто додати, що Великдень став радісним для сім'ї Сасанчиних не лише тому, що батько блогерки – живий, а й тому, що стосунки між нею та Романом налагодились. Вони повідомили, що домовились зі священником про шлюб, а також, що хочуть зіграти весілля після перемоги.



Іванна Сасанчин подякувала усім захисникам за спокій в Україні / Фото з інстаграму @sasanchyn_family