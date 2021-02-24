Фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець вже 12 років одружений з Ганною, яка народила йому двох дітей. Однак батьки дівчини були проти її шлюбу з музикантом. Співак пояснив, що тесть і теща бачили доньку дружиною дипломата.

Зі сходознавицею і режисеркою Ганною 38-річний Сергій Танчинець познайомився 14 років тому. Вона сестра колишньої концертної директорки гурту "Без Обмежень" Ольги. Музикант вперше побачив майбутню дружину на дні народженні помічниці, а згодом вона стала головною героїнею їхнього кліпу. До вродливої дівчини в нього одразу ж з'явилась симпатія.

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"На зйомках кліпу я зрозумів, що це буде моя майбутня дружина. Я фізично зрозумів", – наголосив Сергій Танчинець.

Сергій Танчинець про одруження з Ганною

Лідер "Без Обмежень" зізнався, що як батьки Ганни, так і друзі були не в захваті від їхніх стосунків, а коли справа дійшла до одруження, відмовляли дівчину. Сергій Танчинець пояснює таку позицію тестя і тещі "радянським розумінням благоустрою дівчини". Вони мріяли, щоб донька вийшла заміж за дипломата.

Коло, з яким спілкувалася Ганна, не очікувало такого вибору. Плани батьків на неї були трошки іншими. Вони бачили її дружиною дипломата. Але ми вирішили зробити родину повноцінною і захотіли дитину,

– розповів співак.

Коли Ганна завагітніла первістком, її рідні та близькі підтримали та благословили закохану пару. Так, 2009 року в подружжя народилася донька Анастасія, а через дев'ять років – син Лук'ян.

Нагадаємо, у вересні минулого року Сергій Танчинець і Ганна відзначили 12 річницю шлюбу. Співак чуттєво привітав кохану з новим роком подружнього життя.