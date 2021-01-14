Популярний український рок-гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ у свій день народження презентував пісню "Поклянись. Поцілуй. Обійми." та пристрасний кліп до неї. Такий подарунок шанувальникам команда вирішила зробити на честь 22-річчя колективу.

Прем'єра кліпу відбулася у середу, 13 січня, на офіційному ютуб-каналі гурту. Це емоційне, проникливе відео, у якому показано спектр емоцій, які проживають люди протягом всього свого подружнього життя.

Дивіться також Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентував кліп, який знімали у Львові: емоційне відео і текст пісні

Головними героями нової відеороботи колективу стали танцівниця Яна Цибульська та її чоловік – Дмитро Жук. Саме Яна була партнеркою фронтмена колективу Сергія Танчинця на проєкті "Танці з зірками".

Зіркове подружжя на камеру виконало танець, у якому прожило різні емоції: любов, спокій, ненависть, радість, розчарування. Також у кадрі часто з'являється сам Сергій зі щирим виконанням "Поклянись. Поцілуй. Обійми.".



Дмитро Жук і Яна Цибульська у кліпі БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / Фото пресслужби

Це кліп, в якому немає місця грі. Лише справжні, щирі почуття. А також історія, що відбувається між двома закоханими людьми, яку проживає кожна пара.

Нам було важливо показати кожну емоцію такою, як вона є, аби кожен, хто перегляне кліп – прожив її разом з нами. Здається, в нас вийшло,

– розповіла Яна Цибульська.

У кліпі вирішили втілити саме танець, оскільки Сергій Танчинець тривалий час був учасником шоу "Танці з зірками", присвятив цьому проєкту значну частину свого життя. Саме за допомогою танцю бездоганно вдалося показати усі почуття, про які йдеться у тексті пісні.



Дмитро Жук і Яна Цибульська у кліпі БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / Фото пресслужби

"Для зйомок кліпу ми зібрали професійну команду. Яна Цибульська та Дмитро Жук танцювали на проекті, Яна була моєю партнеркою, а ще вони є чоловіком і дружиною. Для мене взагалі не було проблемою, кого знімати в цьому кліпі. Все було очевидно. Мені хотілось в кадрі бачити людей, які є дійсно закоханими один в одного, які будуть щирими у своїх емоціях. У нас вийшла надзвичайно чуттєва робота, якою можна пишатись", – поділився Сергій Танчинець.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Поклянись. Поцілуй. Обійми.": дивитись відео онлайн