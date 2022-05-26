Батька Меган Маркл госпіталізували після інсульту, – ЗМІ
Джерело:The Daily Mail
У мережі з'явилася інформація про те, що батька Меган Маркл – 77-річного Тома Маркла госпіталізували після інсульту. Про це повідомила його друга донька Саманта.
Наразі батько дружини принца Гаррі перебуває в одній з лікарень Каліфорнії. Невідомо, чи донька розмовляла з ним після госпіталізації.
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Батько Меган Маркл потрапив до лікарні
Саманта Маркл розповіла, що її батько пережив складний період через зневагу доньки Меган. Сестра дружини принца Гаррі назвала таке ставлення до батька непростимим. Наразі чоловік перебуває на обстеженні, де мають встановити причини інсульту.
Принц Гаррі в Лондоні мав відвідати заходи з нагоди платинового ювілею правління королеви Єлизавети II. Однак тепер через госпіталізацію тестя він не зможе зробити це.
Стосунки Меган Маркл з батьком
- Дружина принца Гаррі не спілкується з батьком.
- Їхні стосунки ускладнилися під час підготовки до весілля. Тоді Томас намагався продати ЗМІ фотографії з репетиції весілля доньки. За це він неодноразово публічно каявся.
- Чоловік заявляв, що королівська родина не вибачилася та заборонила з'являтися на урочистій церемонії, за якою спостерігав увесь світ.
- Після скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, яке вийшло 7 березня 2021 року, чоловік засудив доньку й спростував її заяви про те, що члени монаршої родини – расисти.
- Влітку 2021 року Томас повідомив, що збирається судитися з зятем і донькою за право бачитися з внуками.
- Згодом Томас заявив, що його донька постійно бреше, а на відсутність спілкування з нею та внуками впливає принц Гаррі та його родина.
- Тріщина пішла ще тоді, коли перед весіллям Томаса Маркла перейняли за постановними фото. Він нібито вивчав тоді історію Британії та приміряв смокінг. Після цього чоловік потрапив у лікарню та не зміг потрапити на весілля. Але з того часу Меган спілкування з ним припинила.