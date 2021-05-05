Баста вперше прокоментував свій скандальний візит в Україну

Російського репера Василя Вакуленка, відомого публіці як Баста, 3 травня помітили в одному з ресторанів Києва. За кілька днів артист, який встиг оскандалитися в Україні, прокоментував свій візит.

Після виступів в окупованому Криму Баста приїхав в Україну. Він "засвітився" у ресторані "Мокко" на Хрещатику. Його поява в Києві викликала невдоволення громадян, котрі спробували нагадати реперу, що він неодноразово порушував українське законодавство. Натомість Баста поспішив вийти на зв'язок з шанувальниками та "терміново" повідомив, що він "живий-здоровий".

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"Дорогі друзі. В ефірі Вася Вакуленко. Спасибі всім, хто турбувався про мене. Все добре, турбуватися не слід було. Живий-здоровий, на зв'язку. Всіх обійняв. Дякую всім. Будьте здорові, міцно обіймаю", – заявив артист.

За даними поінформованого джерела 24 каналу, Баста прилетів в Україну ще 1 травня. Перед тим, як його помітили в Києві, він встиг побувати у Львові. На Київщині в російського репера є кум. Схоже, на Великодні свята Баста навідував саме його.

Крім того, Баста встиг провести прямий ефір, повідомивши фанам, що раніше був частим гостем в Україні. За його словами, попередні візити обходилися "без прецедентів". Схоже, так невиразно репер висловився про інцидент в Києві, коли його охоронці накинулися на чоловіка. Той хотів дізнатися в співака, чий Крим, однак його випхали з закладу, в якому відпочивав Баста.

Чому візит Басти в Україну став скандальним: