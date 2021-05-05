Після виступів в окупованому Криму Баста приїхав в Україну. Він "засвітився" у ресторані "Мокко" на Хрещатику. Його поява в Києві викликала невдоволення громадян, котрі спробували нагадати реперу, що він неодноразово порушував українське законодавство. Натомість Баста поспішив вийти на зв'язок з шанувальниками та "терміново" повідомив, що він "живий-здоровий".
До теми Баста, який виступав в окупованому Криму, приїхав у Київ
"Дорогі друзі. В ефірі Вася Вакуленко. Спасибі всім, хто турбувався про мене. Все добре, турбуватися не слід було. Живий-здоровий, на зв'язку. Всіх обійняв. Дякую всім. Будьте здорові, міцно обіймаю", – заявив артист.
За даними поінформованого джерела 24 каналу, Баста прилетів в Україну ще 1 травня. Перед тим, як його помітили в Києві, він встиг побувати у Львові. На Київщині в російського репера є кум. Схоже, на Великодні свята Баста навідував саме його.
Крім того, Баста встиг провести прямий ефір, повідомивши фанам, що раніше був частим гостем в Україні. За його словами, попередні візити обходилися "без прецедентів". Схоже, так невиразно репер висловився про інцидент в Києві, коли його охоронці накинулися на чоловіка. Той хотів дізнатися в співака, чий Крим, однак його випхали з закладу, в якому відпочивав Баста.
Чому візит Басти в Україну став скандальним:
- у вересні 2017 року Служба безпеки України заборонила реперу в'їзд на територію України після того, як він незаконно відвідував окупований Крим з концертами. Обмеження діяло три роки;
- у вересні 2020 року Басту офіційно виключили з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України;
- тоді артист оголосив себе українцем і запланував концерти в Києві, які мають відбутися 25 та 26 червня в клубі Stereo Plaza.