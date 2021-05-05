После выступлений в оккупированном Крыму Баста приехал в Украину. Он "засветился" в ресторане "Мокко" на Крещатике. Его появление в Киеве вызвало недовольство граждан, которые попытались напомнить рэперу, что он неоднократно нарушал украинское законодательство. Зато Баста поспешил выйти на связь с поклонниками и "срочно" сообщил, что он "жив-здоров".

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"Дорогие друзья. В эфире Вася Вакуленко. Спасибо всем, кто беспокоился обо мне. Все хорошо, беспокоиться не следовало. Жив-здоров, на связи. Всех обнял. Спасибо всем. Будьте здоровы, крепко обнимаю", – заявил артист .

По данным информированного источника 24 канала, Баста прилетел в Украину еще 1 мая. Перед тем, как его заметили в Киеве, он успел побывать во Львове. На Киевщине у русской рэпера есть кум. Похоже, на Пасхальные праздники Баста посещал именно его.

Кроме того, Баста успел провести прямой эфир, сообщив фанатам, что ранее был частым гостем в Украине. По его словам, предыдущие визиты обходились "без прецедентов". Похоже, так невнятно рэпер высказался об инциденте в Киеве, когда его охранники набросились на мужчину. Тот хотел узнать у певца, чей Крым, однако его выпихнули из заведения, в котором отдыхал Баста.

Почему визит Басты в Украину стал скандальным: