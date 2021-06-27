З порушенням карантинних норм: скандальний репер Баста дав концерти в Києві
Джерело:24 канал
Після появ в окупованому Криму російський репер Баста дав два концерти в Києві. Як би активісти не намагалися зірвати виступи "кримнашиста", на сцену він таки вийшов. Заходи пройшли з порушенням всіх карантинних норм.
Попри численні спроби громадських активістів перешкодити приїзду Басти в Україну, два його концерти в Києві все ж відбулися. Репер, який через заборону на в'їзд не виступав в Україні чотири роки, зібрав безліч фанів у столичному клубі Stereo Plaza.
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Переважна більшість глядачів опинилась у фан-зоні. Публіка не дотримувалася ані соціальної дистанції, ані інших карантинних норм. Шанувальники Басти співали пісні кумира разом з ним і бурхливо реагували на кожен трек.
Відео з концертів Басти в Києві
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Концерти Басти в Україні: головне
- Про наміри провести концерти в Україні Баста оголосив ще в грудні минулого року. Відбулось це незадовго після того, як репера виключили зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці України. Він зник з цього переліку після того, як минув 3-річний термін заборони за в'їзд.
- На початку травня Баста приїхав у Київ, його помітили в ресторані на Хрещатику. Там охоронці репера накинулися на киянина, який спитав співака, чий Крим.
- Напередодні гастролей Басти в Києві та Одесі з'явилась інформація, що СБУ просить Мінкульт включити його в "чорний список". Однак згодом у Міністерстві культури заявили, що не отримували подання від СБУ.
- Так, активісти у Києві намагалися зірвати концерт Басти. Протестувальники тримали в руках плакати "Баста підтримав окупацію Криму", "Баста фінансує російську армію" та скандували "Ганьба".