З порушенням карантинних норм: скандальний репер Баста дав концерти в Києві

Після появ в окупованому Криму російський репер Баста дав два концерти в Києві. Як би активісти не намагалися зірвати виступи "кримнашиста", на сцену він таки вийшов. Заходи пройшли з порушенням всіх карантинних норм.

Попри численні спроби громадських активістів перешкодити приїзду Басти в Україну, два його концерти в Києві все ж відбулися. Репер, який через заборону на в'їзд не виступав в Україні чотири роки, зібрав безліч фанів у столичному клубі Stereo Plaza.

До теми Розколює народ, – Yarmak засудив СБУ за дозволений в'їзд Басти в Україну

Переважна більшість глядачів опинилась у фан-зоні. Публіка не дотримувалася ані соціальної дистанції, ані інших карантинних норм. Шанувальники Басти співали пісні кумира разом з ним і бурхливо реагували на кожен трек.

Відео з концертів Басти в Києві

До теми Ї*ануті, – неадекватна фанатка Басти влаштувала істерику перед концертом

Концерти Басти в Україні: головне