Про це 49-річний чоловік сповістив у своєму інстаграмі. Щоправда, додав, що кожні 6 місяців йому доведеться робити планові обстеження: МРТ та всі необхідні аналізи, аби у випадку рецидиву хвороби терміново розпочати лікування.

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Тільки що був у свого онколога, я переміг рак!! Дякую тобі Господь, і Всесвіт, і друзі, і сім'я, і всіх, хто підтримував мене, проявляв доброту і любов,

– заявив Марк Гоппус 29 вересня.

Зазначимо, що про свій діагноз Марк Гоппус зізнався наприкінці червня (до цього він лікувався 3 місяці), а в серпні пройшов п'ятий курс хімієтерапії. Через це він втратив своє волосся.



Марк Гоппус поборов онкологію / Фото з інстаграму музиканта

Реакція мережі

Зіркові колеги та прихильник не стримують своєї радості та залишають в мережі захопливі коментарі:

"Ох, так!!! Я навіть не знаю вас, і це зробило мій день!!! Приголомшливо!!!";

"Немає нічого кращого за це!!! Величезні вітання тобі, Марку. Ви повинні так пишатися. Надсилаю вам і вашій родині стільки любові";

"Хвала Господу !!! Це найкраща новина!";

"Чорт візьми, так!";

"Так, так, так, люблю тебе, Марк, і я так рада, що ти впорався з цим. Ти такий сильний і такий приголомшливий";

"Так чудово";

"Я так щасливий! Ти абсолютний чемпіон";

"Так! Неймовірно!! Люблю тебе і твою сім'ю!"

Додамо, що серед відомих зірок, то його привітав чоловік італійської блогерки та репер Fedez, а також колега по колективу – барабанщик Blink-182 та бойфренд Кортні Кардашян, Тревіс Баркер. До слова, Марк Гоппус одружений 21 рік на своїй коханій Скай Еверлі, з якою познайомився на зйомках кліпу гурту Blink-182 "All The Small Things". У 2002 році Еверлі народила сина.