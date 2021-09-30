Об этом 49-летний мужчина сообщил в своем инстаграме. Правда, добавил, что каждые 6 месяцев ему придется делать плановые обследования: МРТ и все необходимые анализы, чтобы в случае рецидива болезни срочно начать лечение.

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Только что был у своего онколога, я победил рак!! Благодарю Тебя Господь, и Вселенную, и друзей, и семью, и всех, кто поддерживал меня, проявлял доброту и любовь,

– заявил Марк Гоппус 29 сентября.

Отметим, что о своем диагнозе Марк Гоппус признался в конце июня (до этого он лечился 3 месяца), а в августе прошел пятый курс химиетерапии. Из-за этого он потерял свои волосы.

Марк Гоппус поборол онкологию / Фото из инстаграма музыканта

Реакция сети

Звездные коллеги и поклонники не сдерживают своей радости и оставляют в сети захватывающие комментарии:

"Ох, да!!! Я даже не знаю вас, и это сделало мой день!!! Потрясающе!!!";

"Нет ничего лучше этого!!! Огромные приветствия тебе, Марку. Вы должны так гордиться. Посылаю вам и вашей семье столько любви";

"Хвала Господу !!! Это лучшая новость!";

"Черт возьми, да!";

"Да, да, да, люблю тебя, Марк, и я так рада, что ты справился с этим. Ты такой сильный и такой потрясающий";

"Так замечательно";

"Я так счастлив! Ты абсолютный чемпион";

"Так! Невероятно!! Люблю тебя и твою семью!"

Добавим, что среди известных звезд, его поздравил муж итальянского блогера и рэпер Fedez, а также коллега по коллективу – барабанщик Blink-182 и бойфренд Кортни Кардашян, Трэвис Баркер. К слову, Марк Гоппус женат 21 год на своей любимой Скай Эверли, с которой познакомился на съемках клипа группы Blink-182 "All The Small Things". В 2002 году Эверли родила сына.