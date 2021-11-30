Острівна країна в Карибському морі вийшла з-під влади королеви Великої Британії. З цієї нагоди відбулися святкування, у яких взяла участь співачка Ріанна.

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Ріанна – національний герой Барбадосу

Під час республіканських святкувань у Бріджтаун прем'єр-міністр країни Міа Моттлі оголосила артистку національною героїнею країни.

"Від імені вдячної нації, але ще більш гордого народу, ми представляємо вам кандидатуру національної героїні Барбадосу, посла Робін Ріанну Фенті. Продовжуйте сяяти, як діамант", – сказала Моттлі.

На церемонії Ріанна постала перед публікою в довгій помаранчевій сукні, під яку не одягала спідню білизну. Поєднала вбрання з коричневими босоніжками на підборах. Волосся заплела в неординарну зачіску з косичками, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках. Серед аксесуарів на ній були чорна захисна маска та сережки.



Ріанна, принц Чарльз у Барбадосі / Фото з інстаграму принца Чарльза

На урочисту церемонію також приїхав син Єлизавети II – принц Чарльз. Він отримав орден Свободи Барбадосу – другу за вагомістю нагороду цієї держави.



Принц Чарльз у Барбадосі / Фото з інстаграму принца Чарльза

Першим президентом Барбадосу стала Сандра Мейсон, яка з 2018 року обіймала посаду генерал-губернатора. Острів був колонією майже 400 років.

Незалежність від Великої Британії Барбадос здобув у 1966 році, але Її Величність залишалася конституційним монархом країни.