Островная страна в Карибском море вышла из-под власти королевы Великобритании. По этому случаю состоялись празднования, в которых приняла участие певица Рианна.

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Рианна – национальный герой Барбадоса

Во время республиканских празднований в Бриджтауне премьер-министр страны Миа Моттли объявила артистку национальной героиней страны.

"От имени благодарной нации, но еще более гордого народа, мы представляем вам кандидатуру национальной героини Барбадоса, посла Робин Рианну Фенти. Продолжайте сиять, как бриллиант", – сказала Моттли.

На церемонии Рианна предстала перед публикой в длинном оранжевом платье, под которое не надела нижнее белье. Совместила наряд с коричневыми босоножками на каблуке. Волосы заплела в неординарную прическу с косичками, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках. Среди аксессуаров на ней были черная защитная маска и серьги.



Рианна, принц Чарльз на Барбадосе / Фото из инстаграма принца Чарльза

На торжественную церемонию также приехал сын Елизаветы II – принц Чарльз. Он получил орден Свободы Барбадоса – вторую по значимости награду этого государства.



Принц Чарльз на Барбадосе / Фото из іинстаграма принца Чарльза

Первым президентом Барбадоса стала Сандра Мейсон, которая с 2018 года занимала пост генерал-губернатора. Остров был колонией почти 400 лет.

Независимость от Великобритании Барбадос получил в 1966 году, но Ее Величество оставалась конституционным монархом страны.