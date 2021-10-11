Британська компанія PPL склала рейтинг найпопулярніших співачок 21 століття. Список з 20 знаменитостей очолила Pink.

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Компанія, що займається ліцензуванням музики, проаналізувала дані про пісні, що транслювалися на радіостанціях та телебаченні після 2000 року. Серед лідерок окрім Pink – Мадонна, Кеті Перрі, Ріанна, Леді Гага та Адель.

Найпопулярнішими піснями Pink визнали: Just Give Me A Reason, Try, What About Us, Sober і Walk Me Home.

Pink – Just Give Me A Reason: дивіться відео онлайн

Список найкращих 20 співачок

  1. Pink
  2. Мадонна
  3. Кеті Перрі
  4. Ріанна
  5. Леді Гага
  6. Адель
  7. Бейонсе
  8. Кайлі Міноуг
  9. Little Mix
  10. Уїтні Х'юстон
  11. Тейлор Свіфт
  12. Sugababes
  13. Келлі Кларксон
  14. Дуа Ліпа
  15. Еллі Голдінг
  16. Крістіна Агілера
  17. Дайана Росс
  18. Джесс Глінн
  19. Ріта Ора
  20. Аріана Гранде