Барак Обама захворів на COVID-19: чи заразилась його дружина Мішель
Джерело:твітер Барака Обами
Колишній президент США Барак Обама заразився коронавірусом. Він нагадав про важливість вакцинації.
44-й президент Сполучених Штатів Барак Обама підхопив коронавірус. Про це він повідомив 13 березня у твітері.
Дивіться також Гейлі Бібер госпіталізували з тромбом у мозку: як почується модель
Барак Обама захворів на COVID-19
Експрезидент розповів, що отримав позитивний результат на коронавірус. Він додав, що почувається добре, окрім того, що вже кілька днів його непокоїть першіння в горлі.
За такі легкі симптоми Барак подякував щепленню від коронавірусу. Його дружина Мішель Обама отримала негативний результат тесту.
Це нагадування про важливість вакцинації, – якщо ви ще не зробили щеплення, навіть якщо випадки зараження зменшуються,
– зауважив Обама.
Додамо, що в складний час для України Мішель та Барак Обами висловлювали свою підтримку. Експрезидент детально пояснив, що означає напад Росії й наголосив на тому, що дії агресора слід засуджувати.