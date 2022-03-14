Барак Обама захворів на COVID-19: чи заразилась його дружина Мішель

Колишній президент США Барак Обама заразився коронавірусом. Він нагадав про важливість вакцинації.

44-й президент Сполучених Штатів Барак Обама підхопив коронавірус. Про це він повідомив 13 березня у твітері.

Дивіться також Гейлі Бібер госпіталізували з тромбом у мозку: як почується модель

Барак Обама захворів на COVID-19

Експрезидент розповів, що отримав позитивний результат на коронавірус. Він додав, що почувається добре, окрім того, що вже кілька днів його непокоїть першіння в горлі.

За такі легкі симптоми Барак подякував щепленню від коронавірусу. Його дружина Мішель Обама отримала негативний результат тесту.

Це нагадування про важливість вакцинації, – якщо ви ще не зробили щеплення, навіть якщо випадки зараження зменшуються,

– зауважив Обама.

, Мішель та Барак Обами вакцинувалися від коронавірусу ще у березні минулого року. Тоді вони так само підкреслювали на важливості щеплень.

Додамо, що в складний час для України Мішель та Барак Обами висловлювали свою підтримку. Експрезидент детально пояснив, що означає напад Росії й наголосив на тому, що дії агресора слід засуджувати.