У банному халаті: Даша Квіткова показала, як відпочиває на Сейшелах у період дощів

29 січня 2022 , 20:21
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Джерело:

інстаграм Даші Квіткової

Блогерка Даша Квіткова та ведучий Нікіта Добринін разом із сином відпочивають на Сейшелах. Зіркова дружина опублікувала фото, де показала, як проводить час в сезон дощів.

Даша та Нікіта відправилися на Сейшели на 22 дні. Однак їм дуже не пощастило з погодою. Подружжя більшість часу проводить в готельному номері, оскільки зараз на островах період дощів. 

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Даша Квіткова на Сейшелах

Блогерка поділилася декількома атмосферними кадрами, які зробила під час відпустки. Вона позувала на терасі, що розташована у надзвичайно красивій місцевості. Даша позувала на камеру в довгому банному халаті білого кольору, який одягнула на голе тіло. Поєднала його з бежевими босоніжками. 

Квіткова похизувалася золотистою засмагою, а також показала натуральну красу, адже не наносила косметику на обличчя. Волосся вона зібрала у високий недбалий пучок. Квіткова фотографувалася після СПА-процедур, тому на її обличчі сяє усмішка.

Що може бути краще, ніж СПА посеред джунглів? 
– написала блогерка під фото.


Даша Квіткова у банному халаті на Сейшелах / Фото з інстаграму блогерки


Даша Квіткова у банному халаті на Сейшелах / Фото з інстаграму блогерки

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Автор: Христина Кобак