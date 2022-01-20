Джамала приєдналася до числа своїх колег, які взимку надають перевагу відпочинку в теплих країнах біля моря. Знаменитість опублікувала декілька нових кадрів з Єгипту.

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Пляжний look Джамали в Єгипті

Зірка вже неодноразово бувала в Єгипті і щоразу бере туди стильні аутфіти, якими зачаровує публіку. На одну з прогулянок Джамала одягнула чорний лляний костюм, що складався зі штанів та сорочки. Під сорочкою була футболка кольору хакі з дірочками.

Оскільки прогулянка була по піску, то виконавиця обрала зручне взуття – сорні сандалі. Її аутфіт довершив трендовий аксесуар – панама, а на обличчі були великі сонцезахисні окуляри з чорними лінзами. На шиї в артистки красувалися ланцюжки, а у вухах – сережки. Волосся вона вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику.

"Дама в панамці вийшла патрулювати пляж", – з іронією написала артистка під фото.

Джамала в панамі та чорному костюмі / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, днями артистка показала ще один образ для пляжного відпочинку. Джамала позувала в Єгипті в чорному комбінезоні з легкої тканини та великому солом'яному капелюсі.