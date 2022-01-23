У банних халатах: Вікторія Бекхем поділилась зворушливим домашнім фото з донькою

Британська модельєрка Вікторія Бекхем опублікувала нове фото з донькою Гарпер. Вона показала, як провела вихідний.

Відома британська модельєрка Вікторія Бекхем поділилась з шанувальниками новим фото. Зірка зачарувала фанів теплим домашнім знімком.

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Вікторія Бекхем показала фото з донькою

Знаменитість показала, як відновлює сили після робочих буднів. Разом з донькою вона насолоджувалась спа-процедурами.

Дизайнерка позувала перед камерою у ванній. Вона одягнула сірий банний халат. У такому самому халаті позувала й 10-річна Гарпер.

Щасливі вихідні! Суботні спа-процедури для матусі та Гарпер Севен,

– підписала знімок Вікторія Бекхем.



Вікторія Бекхем з донькою / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Шанувальники активно коментують дописи Вікторії Бекхем. Фото зірки з донькою зібрало майже пів мільйона вподобань та безліч коментарів: