Відома британська модельєрка Вікторія Бекхем поділилась з шанувальниками новим фото. Зірка зачарувала фанів теплим домашнім знімком.
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Вікторія Бекхем показала фото з донькою
Знаменитість показала, як відновлює сили після робочих буднів. Разом з донькою вона насолоджувалась спа-процедурами.
Дизайнерка позувала перед камерою у ванній. Вона одягнула сірий банний халат. У такому самому халаті позувала й 10-річна Гарпер.
Щасливі вихідні! Суботні спа-процедури для матусі та Гарпер Севен,
– підписала знімок Вікторія Бекхем.
Вікторія Бекхем з донькою / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем
Шанувальники активно коментують дописи Вікторії Бекхем. Фото зірки з донькою зібрало майже пів мільйона вподобань та безліч коментарів:
- "Час, який мама проводить з донькою, – найкращий";
- "Чарівні дівчата";
- "Ви такі милі";
- "Щасливих вихідних!";
- "Красуні";
- "Чарівне фото";
- "Неймовірні дівчата".