Відома британська модельєрка Вікторія Бекхем поділилась з шанувальниками новим фото. Зірка зачарувала фанів теплим домашнім знімком.

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Вікторія Бекхем показала фото з донькою

Знаменитість показала, як відновлює сили після робочих буднів. Разом з донькою вона насолоджувалась спа-процедурами.

Дизайнерка позувала перед камерою у ванній. Вона одягнула сірий банний халат. У такому самому халаті позувала й 10-річна Гарпер.

Щасливі вихідні! Суботні спа-процедури для матусі та Гарпер Севен,
– підписала знімок Вікторія Бекхем.


Вікторія Бекхем з донькою / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Шанувальники активно коментують дописи Вікторії Бекхем. Фото зірки з донькою зібрало майже пів мільйона вподобань та безліч коментарів:

  • "Час, який мама проводить з донькою, – найкращий";
  • "Чарівні дівчата";
  • "Ви такі милі";
  • "Щасливих вихідних!";
  • "Красуні";
  • "Чарівне фото";
  • "Неймовірні дівчата".