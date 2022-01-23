Известная британская модельер Виктория Бекхэм поделилась с поклонниками новым фото. Звезда очаровала фанатов теплым домашним снимком.

Смотрите также: Виктория Бекхэм поздравила невестку с 27-летием трогательным семейным фото

Виктория Бекхэм показала фото с дочерью

Знаменитость показала, как восстанавливает силы после рабочих будней. Вместе с дочерью она наслаждалась спа-процедурами.

Дизайнер позировала перед камерой в ванной. Она надела серый банный халат. В таком же халате позировала и 10-летняя Гарпер.

Счастливые выходные! Субботние спа-процедуры для мамочки и Гарпер Севен,

– подписала снимок Виктория Бекхэм.

Виктория Бекхэм с дочерью / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм

Поклонники активно комментируют публикацию Виктории Бекхэм. Фото звезды с дочерью собрало почти полмиллиона лайков и множество комментариев:

"Время, которое мама проводит с дочерью, – самое лучшее";

"Волшебные девушки";

"Вы такие милые";

"Счастливых выходных!";

"Красавицы";

"Волшебное фото";

"Невероятные девушки".