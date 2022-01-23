Известная британская модельер Виктория Бекхэм поделилась с поклонниками новым фото. Звезда очаровала фанатов теплым домашним снимком.
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Виктория Бекхэм показала фото с дочерью
Знаменитость показала, как восстанавливает силы после рабочих будней. Вместе с дочерью она наслаждалась спа-процедурами.
Дизайнер позировала перед камерой в ванной. Она надела серый банный халат. В таком же халате позировала и 10-летняя Гарпер.
Счастливые выходные! Субботние спа-процедуры для мамочки и Гарпер Севен,
– подписала снимок Виктория Бекхэм.
Виктория Бекхэм с дочерью / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм
Поклонники активно комментируют публикацию Виктории Бекхэм. Фото звезды с дочерью собрало почти полмиллиона лайков и множество комментариев:
"Время, которое мама проводит с дочерью, – самое лучшее";
"Волшебные девушки";
"Вы такие милые";
"Счастливых выходных!";
"Красавицы";
"Волшебное фото";
"Невероятные девушки".