"Бандерівка Марія": Світлана Тарабарова показала миле відео з донькою

Українська співачка Світлана Тарабарова поділилась милим відео. Вона показала донечку "бандерівку", яка грала на фортепіано.

Українські знаменитості не втрачають бойового духу та хорошого настрою. Українська співачка Світлана Тарабарова поділилась з шанувальниками милим відео.

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Світлана Тарабарова показала донечку "бандерівку"

Виконавиця зняла донечку Марію на відео. У ролику дівчинка грає на фортепіано нерозбірливу мелодію. Зіркова матуся назвала це "бойовим гімном", а Марію – "бандерівкою".

Бойовий гімн для наших Захисників ЗСУ та Тероборони. Бандерівка Марія, 1,5 років, Україна непереможна,

– написала Світлана Тарабарова.

Донька Світлани Тарабарової:

Зворушливе відео підкорило мережу. Шанувальники активно коментують ролик:

"Світлано, тримаємось! Ми переможемо";

"Браво";

"Неймовірна Марійка";

"Україна непереможна";

"Моє сонечко, дякуємо".

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