"Бандерівка Марія": Світлана Тарабарова показала миле відео з донькою
Джерело:інстаграм Світлани Тарабарової
Українська співачка Світлана Тарабарова поділилась милим відео. Вона показала донечку "бандерівку", яка грала на фортепіано.
Українські знаменитості не втрачають бойового духу та хорошого настрою. Українська співачка Світлана Тарабарова поділилась з шанувальниками милим відео.
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Світлана Тарабарова показала донечку "бандерівку"
Виконавиця зняла донечку Марію на відео. У ролику дівчинка грає на фортепіано нерозбірливу мелодію. Зіркова матуся назвала це "бойовим гімном", а Марію – "бандерівкою".
Бойовий гімн для наших Захисників ЗСУ та Тероборони. Бандерівка Марія, 1,5 років, Україна непереможна,
– написала Світлана Тарабарова.
Донька Світлани Тарабарової:
Зворушливе відео підкорило мережу. Шанувальники активно коментують ролик:
- "Світлано, тримаємось! Ми переможемо";
- "Браво";
- "Неймовірна Марійка";
- "Україна непереможна";
- "Моє сонечко, дякуємо".
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