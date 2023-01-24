Злякалася, – Раміна Есхакзай з нареченим потрапила під артилерійський обстріл в Бахмуті

Інтерв'юерка Раміна Есхакзай приїжджала в Бахмут у робочих справах. Під час зйомки розпочався артилерійський обстріл міста. Журналістка вперше відчула на собі, що це таке.

За час повномасштабного вторгнення Раміна неодноразово спілкувалася з військовими, політиками тощо. Тепер журналістка наважилася приїхати в найгарячішу точку України – Бахмут.

Важливо Олег Скрипка відповів, чи готовий поїхати на фронт

Раміна Есхакзай потрапила під обстріл у Бахмуті

Блогерка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі відео, де показала свою небезпечну поїздку у Бахмут. Раміна пробула в місті три дні, постійно чула, як навколо точаться бойові дії. Одного разу вона потрапила під артилерійський обстріл. Тоді поруч з Есхакзай були військові, оператори та наречений, які змогли її заспокоїти.

Друзі, не турбуйтеся, я вже їду до Києва. Вперше потрапила під артилерійський обстріл, злякалася. Хлопці-оператори вже не вперше працюють на таких напрямках, тому в них інша реакція. Якби поруч зі мною не було наших військових, я б там не знаю, що робила! А Женя ще підколювати мене встигав,

– написала Раміна під відео.

Чимало шанувальників написали Раміні слова вдячності та підтримки, але вона зазначила, що просто робить свою роботу. Це не "показуха і геройство": "Війна – це страшно. Це не хайп – це страхіття. І я не герой. Я просто роблю те, що вмію робити найкраще – показую людей, розповідаю історії. Це моя зброя. Єдине, з чим погоджуся – так, я не сцикло. У мене є стрижень. Але за даних обставин треба дістати свій стрижень всім, у кого він є, та їб*шити на своєму фронті. Бо не так все просто, як думають цивільні".

Нагадаємо, нещодавно на каналі Раміни Есхакзай вийшло інтерв'ю з "Пташкою" Катериною Поліщук. Дівчина зізналася, що не встигла сказати нареченому, що згодна вийти за нього заміж. Коханий "Пташки" загинув у Маріуполі на початку повномасшатбного вторгнення. А напередодні дівчина втратила близького друга.