Дуже по-чоловічому, – Бадоєв неочікувано висловився про скандали за участю Потапа

Український режисер Алан Бадоєв відверто розповів, що думає про гучні скандали навколо репера Потапа та як до цього ставиться.

Режисер зазначив, що не боїться скандалів та навіть часто керує ними. Тому за словами Алана, його таким не налякаєш.

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Алан Бадоєв висловився про скандали навколо Потапа

На запитання, чи наважився б на співпрацю з Потапом після скандалів за його участі, відповів ствердно.

Якщо це людина, яку я підтримую, то скоріше за все я піду на ризики, але звісно що допоможу в тому, аби вийти з кризи. А щоб це вдалося, треба відчути, що ти робиш неправильно і чому таке становище. І тут справа не в грошах,

– зазначив Бадоєв.

Алан згадав ситуацію, яка трапилася на початку повномасштабного вторгнення. Тоді співак Макс Барських назвав країну-агресорку "дірявою" та засудив наступ Росії в Україну. На цю заяву відгукнувся репер-путініст Тіматі, який схвалює війну, розпочату своєю країною. Він сказав, що Барських – "пітуш*ра". У цей момент Потап заступився за Барських, тому Бадоєв, якщо потрібно, може йому допомогти.

Коли був наїзд Тіматі на Макса, хто перше сказав слово? Потап. І він це зробив щиро. Дуже по-чоловічому. Тому, якщо б Потап до мене звернувся, я б із ним зустрівся, ми б поговорили про це. Може, я б йому сказав, що щось там не те, коли б він запитав мене. Тобто він колись заступився за нас, і я завжди простягну йому руку у відповідь,

– зазначив кліпмейкер.

Інтерв'ю Алана Бадоєва: дивіться відео онлайн

Скандали за участю Потапа