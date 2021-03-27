Сергій та Сніжана Бабкіни святкують 12 річницю шлюбу: зворушливі привітання

Одна з найзразковіших пар українського шоу-бізнесу змогла пройти через зради та залишитися разом. Сергій та Сніжана Бабкіни святкують вже 12 річницю шлюбу. Вони поділилися зворушливими фото та присвятило одне одному романтичні зізнання.

27 березня 2009 року музикант Сергій Бабкін та акторка Сніжана Бабкіна офіційно стали чоловіком і дружиною. Відтоді, як закохані сказали одне одному "так", минуло 12 років. З нагоди нікелевого весілля співак публічно привітав кохану, яка змогла зберегти почуття навіть попри його численні зради.

Варто знати Сніжана Бабкіна відповіла на критику в мережі після зізнання про зради Сергія

Цей день символізує обряд одруження і отримання заповітних штампів в наших паспортах. З річницею нас,

– написав музикант.

Сергій Бабкін підкреслив, що вони, як акторська пара, одружилися в Міжнародний день театру. Окрім зворушливих зізнань, він приготував дружині здоровий сніданок – вівсяномлинець з манго, та запросив на святкову каву з десертом. Судячи з інстаграм-сторіс, це свято зірки проведуть в сімейному колі – з донькою Веселиною та синами Артуром і Єлисеєм.

Сніжана Бабкіна у своєму інстаграмі також привітала Сергія з 12 річницею шлюбу. Вона наголосила, що чоловік завоював її як індіанець, і назвала свою сім'ю "брендом, особливою нішею та унікальним напрямком душі, радості та любові".

"Бабкін – мій індіанець! Побачив, сказав "ти моя", і забрав мене у свій дивовижний, містичний світ! Змінив усе звичне, взяв відповідальність і створив нову ідею, нові сенси, новий бренд", – висловилася Сніжана Бабкіна.

Нагадаємо, 11 травня 2008 року Сергій Бабкін повінчався зі Сніжаною у скромній церкві у присутності лише двох свідків, а менше ніж за рік уклав офіційний шлюб. Музикант ледь не проспав власне весілля, адже того дня повернувся з гастролей у Києві й не виспався в потязі.