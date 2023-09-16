Співак Влад Cheev випустив нову пісню "Де моя любов живе" та кліп на неї. Відеоробота змушує замислитися над тим, чи здатні сучасні технології вгамувати біль від трагічної втрати.

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Cheev презентував пісню та кліп у стилі Sci-Fi

Музикант роздумує над питанням штучного інтелекту. Він тепер все більше стає частиною буденного життя, тому співак цікавиться, чи зможе він підкорити справжні почуття, і зробити людину щасливою. Відповідь на це питання й лягла в основу нового відео. Його режисером став Андрій Блажик.

Історія розгортається в майбутньому. За сюжетом, героїня втрачає чоловіка, але за допомогою прогресивних технологій може оживити коханого віртуально і жити з ним у симуляції. Та насправді ідея не приносить бажаного результату, адже штучний інтелект не може замінити справжні почуття. Герой Cheev це демонструє: він не реагує на жінку і не демонструє емоцій. Героїня від відчаю починає плакати, а її сльоза вливає на фінал історії.

Експеримент зі штучним інтелектом, як явищем, додав важливий пазл цій Sci-Fi love story. Ця залежність від реакції іншого — максимально вписується в історію. Але комбінація цих сюжетів створює результат, який надихає. Маю надію, що ви знайдете сцену, кадр, звук, які надихнуть вас на те, чого ви навіть не очікували відшукати,

– поділився режисер.

Cheev – "Де моя любов живе": дивіться відео онлайн

Cheev розповів, що коли вперше відвідав Україну, був зачарований місцевою музикою. Тому вирішив неодмінно створити пісню українською. Раніше він створив хіт "Гарно так", а тепер пісню – "Де моя любов живе", яка занурює артиста у часи дитинства. Звуки багаття та птахів переносять слухача у ліс та створюють ефект присутності.

У дитинстві, коли я вперше приїхав в Україну, вперше почув українську музику, я був настільки вражений, що вирішив колись написати власну пісню, в якій відчуватиметься дух Заходу України й вона звучатиме як класична українська пісня поза часом та контекстом,

– додав Cheev.

Як реагує мережа

Фани діляться першими враженнями від нової пісні та відеороботи. Більшість у захваті від треку, адже слова торкнулись їх особисто.