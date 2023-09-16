Певец Влад Cheev выпустил новую песню "Де моя любов живе" и клип на нее. Видеоработа заставляет задуматься над тем, способны ли современные технологии унять боль от трагической потери.

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Cheev представил песню и клип в стиле Sci-Fi

Музыкант размышляет над вопросом искусственного интеллекта. Он теперь все больше становится частью обыденной жизни, поэтому певец интересуется, сможет ли он покорить настоящие чувства и сделать человека счастливым. Ответ на этот вопрос и лег в основу нового видео. Его режиссером стал Андрей Блажик.

История разворачивается в будущем. По сюжету героиня теряет мужчину, но с помощью прогрессивных технологий может оживить любимого виртуально и жить с ним в симуляции. И действительно, идея не приносит желаемого результата, ведь искусственный интеллект не может заменить настоящие чувства. Герой Cheev это показывает: он не реагирует на даму и не показывает чувств. Героиня от отчаяния начинает плакать, а ее слеза вливает в финал истории.

Эксперимент с искусственным интеллектом как явлением добавил важный пазл этой Sci-Fi love story. Эта зависимость от реакции другого максимально вписывается в историю. Но комбинация этих сюжетов создает вдохновляющий результат. Надеюсь, что вы найдете сцену, кадр, звук, которые вдохновят вас на то, чего вы даже не ожидали отыскать,

– поделился режиссер.

Cheev – "Де моя любов живе": смотрите видео онлайн

Cheev рассказал, что когда впервые посетил Украину, был очарован местной музыкой. Поэтому решил непременно создать песню на украинском. Ранее он создал хит "Гарнр так", а теперь песню – "Де моя любов живе", которая погружает артиста во времена детства. Звуки костра и птиц переносят слушателя в лес и создают эффект присутствия.

В детстве, когда я впервые приехал в Украину, впервые услышал украинскую музыку, я был настолько поражен, что решил когда-то написать собственную песню, в которой будет ощущаться дух Запада Украины и она будет звучать как классическая украинская песня вне времени и контекста,

– добавил Cheev.

Как реагирует сеть

Фаны делятся первыми впечатлениями от новой песни и видеоработы. Большинство в восторге от трека, ведь слова коснулись их лично.