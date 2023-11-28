Знаменитий Том Оделл таємно одружився у Лондоні: перші фото наречених

Британський співак Том Оделл одружився з 22-річною моделлю Джорджі Сомервілль. Дівчина поділилась кількома кадрами з підписниками.

Відомий британський співак Том Оделл приховує новину про одруження: не публікує фото та не коментує новин. Натомість про це сповістила його новоспечена дружина.

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Том Оделл одружився

Весілля пари відбулося в Лондоні, у церкві святого Іоанна. Наречена одягнула приголомшливу атласну сукню кольору слонової кістки. Її образ доповнювала лаконічна вуаль та віночок у волоссі. Для вечірнього святкування Джорджі змінила сукню на мереживну у комбінації з накидкою.



Дружина Тома Оделла з подругами / Фото з інстаграму

Том Оделл постав у традиційному чорному смокінгу та білій сорочці з метеликом.



Том Оделл одружився / Фото з інстаграму

Том Оделл підтримує Україну

, 32-річний Том Оделл зустрічається з 22-річною моделлю Джорджі Сомервілль вже кілька років. Три роки тому музикант зробив коханій пропозицію. Відомо, що ще 10 років тому він був у стосунках з Тейлор Свіфт.

Автор хіта Another love з початку повномасштабної війни висловив підтримку українцям. Він неодноразово виступав на концертах, де збирали кошти на підтримку України.

Український співак Enleo (Нікіта Леонтьєв) минулого року переклав Another love на українську мову та виклав у мережу. Його версія торкнулась душі багатьох і стала вірусною, тому Оделл подарував Enleo права на пісню.

Артисти зустрілися у серпні на концерті в Польщі, де Нікіта передав Тому дерев'яну скриньку з гравіюванням. Там було написано назви пісні Another love українською та англійською мовами. Всередині був кришталь з люстри Маріупольського драмтеатру.