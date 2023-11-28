Известный британский певец Том Оделл скрывает новость о браке: не публикует фото и не комментирует новости. Об этом известила его новоиспеченная жена.

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Том Оделл женился

Свадьба пары состоялась в Лондоне, в церкви святого Иоанна. Невеста одела потрясающее атласное платье цвета слоновой кости. Ее образ дополняла лаконичная вуаль и венчик в волосах. Для вечернего празднования Джорджи сменила платье на кружевное в комбинации с накидкой.



Жена Тома Оделла с подругами / Фото из инстаграма

Том Оделл появился в традиционном черном смокинге и белой рубашке с бабочкой.



Том Оделл женился / Фото с инстаграма

Заметим, 32-летний Том Оделл встречается с 22-летней моделью Джорджи Сомервилль уже несколько лет. Три года назад музыкант сделал любимое предложение. Известно, что еще 10 лет назад он был в отношениях с Тейлор Свифт.

Том Оделл поддерживает Украину

Автор хита Another love с начала полномасштабной войны выразил поддержку украинцам. Он не раз выступал на концертах, где собирали средства в поддержку Украины.

Украинский певец Enleo (Никита Леонтьев) в прошлом году перевел Another love на украинский язык и выложил в сеть. Его версия коснулась душ многих и стала вирусной, поэтому Оделл подарил Enleo права на песню.

Артисты встретились в августе на концерте в Польше, где Никита передал Тому деревянный ящик с гравировкой. Там были написаны названия песни Another love на украинском и английском языках. Внутри был хрусталь из люстры Мариупольского драмтеатра.