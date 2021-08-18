На автомобіль Ігоря Кондратюка у США впало дерево: ведучий показав фото

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк проводить відпустку в США. Чоловік опублікував в інстаграмі фото, де показав, якого лиха його автомобілю наробила негода. Через шторм дерево впало прямо на транспортний засіб.

Ігор Кондратюк літню відпустку проводить не на узбережжі моря, як більшість його колег, а в Сполучених Штатах Америки. Деякими кадрами він ділиться з підписниками в інстаграмі.

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Дерево впало на автомобіль Кондратюка

Ігор Кондратюк припаркував орендований автомобіль в тіні, щоб сховати його від пекучого сонця. Та в штаті Аризона, де зараз відпочиває продюсер, 17 серпня був сильний шторм, який навіть повалив дерева. Одне з них впало прямо на автомобіль, на якому в США їздить Кондратюк.

У мережі чоловік оприлюднив фото, де показав інцидент. Продюсер розповів, якою була негода, а також зазначив, що автомобіль застрахований.



На автомобіль Ігоря Кондратюка впало дерево / Фото з інстаграму ведучого

Текст публікації Ігоря Кондратюка:

У Темпі, штаті Аризона, вчора пізно ввечері був шторм. Дуже сильний. Я такого ще не бачив. Біля готелю, де ми живемо, цей шторм спричинив лише один інцидент – дерево впало на авто. Але це був мій орендований автомобіль! На щастя, він не постраждав. Але й застрахований він добре. А я ще вчора радів, що припаркував авто в тіні.

Пригоди на відпочинку виникають не лише в Ігоря Кондратюка. Зіркове подружжя – Катерина Кухар та Олександр Стоянов відпочивали на Мальдівах, де чоловік упіймав справжню акулу. Риба була досить маленькою, тому Стоянов відпустив її в океан.