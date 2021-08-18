Ігор Кондратюк літню відпустку проводить не на узбережжі моря, як більшість його колег, а в Сполучених Штатах Америки. Деякими кадрами він ділиться з підписниками в інстаграмі.

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Дерево впало на автомобіль Кондратюка

Ігор Кондратюк припаркував орендований автомобіль в тіні, щоб сховати його від пекучого сонця. Та в штаті Аризона, де зараз відпочиває продюсер, 17 серпня був сильний шторм, який навіть повалив дерева. Одне з них впало прямо на автомобіль, на якому в США їздить Кондратюк.

У мережі чоловік оприлюднив фото, де показав інцидент. Продюсер розповів, якою була негода, а також зазначив, що автомобіль застрахований.



На автомобіль Ігоря Кондратюка впало дерево / Фото з інстаграму ведучого

Текст публікації Ігоря Кондратюка:

У Темпі, штаті Аризона, вчора пізно ввечері був шторм. Дуже сильний. Я такого ще не бачив. Біля готелю, де ми живемо, цей шторм спричинив лише один інцидент – дерево впало на авто. Але це був мій орендований автомобіль! На щастя, він не постраждав. Але й застрахований він добре. А я ще вчора радів, що припаркував авто в тіні.

Пригоди на відпочинку виникають не лише в Ігоря Кондратюка. Зіркове подружжя – Катерина Кухар та Олександр Стоянов відпочивали на Мальдівах, де чоловік упіймав справжню акулу. Риба була досить маленькою, тому Стоянов відпустив її в океан.