Окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Українські знаменитості відреагували на чергові обстріли. 24 Канал зібрав реакції зіркового бомонду на жахливі новини.

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Ольга Сумська

Акторка показала моторошні наслідки атаки. Сумська зазначила, що це була страшна ніч та поділилася фото, як зараз виглядає зруйнований готель та порт в Одесі.



Сумська відреагувала на атаку по Одещині / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Надя Дорофєєва

Співачка розповіла шанувальникам про наслідки ударів по Одещині.

Вона повідомила, що окупанти випустили 19 "Шахедів", 12 ракет "Калібр" та 2 надзвукові ракети "Онікс". Внаслідок атаки пошкоджено порт, готель, зерносховища, склади та інші будинки в Одесі.



Дорофєєва розповіла про атаку на Одещину / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Маша Єфросиніна

Ведуча опублікувала в інстаграм-сторіс наслідки атаки. "Дорога Одесо", – підписала вона фото і додала смайлик розбитого серця.



Єфросиніна відреагувала на атаку по Одещині / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Андрій Бєдняков

Ведучий показав, як виглядає ранок в Одесі після атаки. Там постраждав місцевий готель. Бєдняков зазначив, що завжди дивився на нього біля пам'ятника Дюку (герцогу де Рішельє). Він також додав смайлик у вигляді розбитого серця.



Бєдняков відреагував на атаку по Одещині / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Леся Нікітюк

Зіркова ведуча не змовчала та показала наслідки обстрілів. Вона опублікувала фото, як зараз виглядає готель "Одеса".



Нікітюк відреагувала на атаку по Одещині / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Ксенія Мішина

Акторка опублікувала в соцмережі фото готелю до та після атаки. Мішина зізналася Одесі в коханні та поставила сумний смайлик. Крім того, вона додала хештег, що Росія – країна-терорист.



Мішина відреагувала на атаку по Одещині / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Джамала

Співачка теж поділилася фотопорівнянням морського порту в Одесі. Вона розповіла про наслідки атаки та додала текст англійською мовою, щоб весь світ дізнався про цинічні дії Росії.



Джамала відреагувала на атаку по Одещині / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Анатолій Анатоліч

Шоумен поділився з шанувальниками фото після атаки. Водночас одна з підписниць написала йому, що її родичка з Одеси вважає, що пора вже Зеленському почати домовлятися з Росією. Анатоліча це обурило.



Анатоліч показав наслідки атаки на Одесу / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Ілона Гвоздьова

Танцівниця розповіла, що росіяни під час нічної атаки випустили 33 повітряні цілі. Гвоздьова поділилася фото пошкодженого готелю в Одесі.



Гвоздьова відреагувала на атаку по Одещині / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Настя Каменських

Співачка відреагувала на страшну ніч, проте не згадала про Одесу. Вона подякувала захисникам за мужність та відважність.

Кожен ранок сьогодні – це справжній подарунок, і ми повинні пам'ятати, що наші захисники кожного дня захищають наші життя та безпеку,

– написала Каменських.

Оля Полякова, Onuka, Ектор Хіменес-Браво та інші зірки теж розповіли про масовану атаку та висловили співчуття одеситам.

Реакції українських зірок на обстріли Одещини / Скриншот з інстаграму

Що відомо про масовану атаку на Одесу: коротко