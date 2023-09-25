Оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. Украинские знаменитости отреагировали на очередные обстрелы. 24 Канал собрал реакции звездного бомонда на ужасающие новости.
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Ольга Сумская
Актриса показала жуткие последствия атаки. Сумская отметила, что это была страшная ночь и поделилась фото, как сейчас выглядит разрушенная гостиница и порт в Одессе.
Сумская отреагировала на атаку по Одесщине / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Надя Дорофеева
Певица рассказала поклонникам о последствиях ударов по Одесщине.
Она сообщила, что оккупанты выпустили 19 "Шахедов", 12 ракет "Калибр" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс". В результате атаки поврежден порт, гостиница, зернохранилища, склады и другие дома в Одессе.
Дорофеева рассказала об атаке на Одесщину / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Маша Ефросинина
Ведущая опубликовала в инстаграм-сторис последствия атаки. "Дорогая Одесса", – подписала она фото и добавила смайлик разбитого сердца.
Ефросинина отреагировала на атаку по Одесщине / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Андрей Бедняков
Ведущий показал, как выглядит утро в Одессе после атаки. Там пострадала местная гостиница. Бедняков отметил, что всегда смотрел на нее возле памятника Дюку (герцогу де Ришелье). Он также добавил смайлик в виде разбитого сердца.
Бедняков отреагировал на атаку по Одесщине / Скриншот с его инстаграмм-сторис
Леся Никитюк
Звездная ведущая не смолчала и показала последствия обстрелов. Она опубликовала фото, как сейчас выглядит гостиница "Одесса".
Никитюк отреагировала на атаку по Одесщине / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Ксения Мишина
Актриса опубликовала в соцсети фото отеля до и после атаки. Мишина призналась Одессе в любви и поставила грустный смайлик. Кроме того, она добавила хэштег, что Россия – страна-террорист.
Мишина отреагировала на атаку по Одесщине / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Джамала
Певица тоже поделилась фотосравнением морского порта в Одессе. Она рассказала о последствиях атаки и добавила текст на английском языке, чтобы весь мир узнал о циничных действиях России.
Джамала отреагировала на атаку по Одесщине / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Анатолий Анатолич
Шоумен поделился с поклонниками фото после атаки. В то же время одна из подписниц написала ему, что ее родственница из Одессы считает, что пора уже Зеленскому начать договариваться с Россией. Анатолича это возмутило.
Анатолич показал последствия атаки на Одессу / Скриншот с его инстаграмм-сторис
Илона Гвоздева
Танцовщица рассказала, что россияне во время ночной атаки выпустили 33 воздушных целя. Гвоздева поделилась фото поврежденной гостиницы в Одессе.
Гвоздева отреагировала на атаку по Одесщине / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Настя Каменских
Певица отреагировала на страшную ночь, но не вспомнила об Одессе. Она поблагодарила защитников за мужество и отважность.
Каждое утро сегодня – это настоящий подарок, и мы должны помнить, что наши защитники каждый день защищают нашу жизнь и безопасность,
– написала Каменских.
Оля Полякова, Onuka, Эктор Хименес-Браво и другие звезды тоже рассказали о массированной атаке и выразили соболезнования одесситам.
Реакции украинских звезд на обстрелы Одесщины / Скриншот из инстаграммы
Что известно о массированной атаке на Одессу: коротко
- Массовая атака на Одесщину в ночь на 25 сентября преследовала цель попасть по портовой инфраструктуре и выяснить сущность и плотность украинской ПВО.
- В ГСЧС показали фото полностью уничтоженной гостиницы на Морском вокзале. Его знали местные и туристы, хотя он не использовался с 2011 года. Российская пропаганда заявляла, что были базы наемников НАТО и ВСУ.
- Также зафиксированы разрушения в складском помещении, где хранилось зерно.