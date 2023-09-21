Осадча розповіла про наслідки ракетної атаки. Вона зазначила, що окупанти атакували Україну 43 крилатими ракетами, 36 з яких збили сили ППО.

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Реакція Осадчої на ракетну атаку

Зіркова ведуча повідомила, що зранку 21 вересня Росія-терорист атакувала Черкаси, Львів, Рівне та Київ.

Декілька хвиль страшних обстрілів… Це нескінченний геноцид великої вільної країни. Залиште нас в спокої, нам не страшно, ми просто стаємо зліші,

– заявила Осадча.

Знаменитість додала, що через атаку по Україні постраждали десятки людей, загиблих досі встановлюють, адже розбирають завали.

Катерина Осадча звернулася до світу

Осадча також звернулася до світової спільноти. Вона попросила людей не звикати до війни в Україні. Катерина додала текст англійською мовою, щоб весь світ знав про цинічні дії Росії.

Ведуча показала наслідки ударів по містах. Вона поділилася з шанувальниками моторошними фото після масованої атаки.

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