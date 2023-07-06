В МВС сообщили, что по состоянию на 8:20 в результате ракетных обстрелов российских террористов, состоявшийся в ночь на 6 июля, 4 человека погибли и 32 – получили ранения – из них один ребенок. 24 Канал собрал реакции украинских знаменитостей на ночную атаку Львова
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Настя Каменских
"Львов этой ночью. Город с вековой историей, невероятными архитектурными достопримечательностями, но окупанти не пренебрегают ничем. Уже известно о 4 погибших и 9 раненых. Это еще одно страшное преступление, совершенное на нашей земле против человечности, света и морали", – написала певица.
Эктор Хименес-Браво
"Какой ужас. Львов, мне так жаль. Просто животные, это ужас", – отметил под видео шеф-повар.
Юрий Горбунов
"Ужасная трагедия во Львове. Ракетная атака, которая на этот момент забрала жизни уже четырех человек. Львов, держись. Не простим. Не забудем", - подчеркнул телеведущий.
Святослав Вакарчук
"Очередной теракт, очередная попытка запугать, разрушить, уничтожить. На этот раз – в моем родном Львове. Но каждое страшное действие российских террористов только укрепляет нашу волю к победе и делает нас сильнее", – поделился исполнитель.
Дзидзьо
"Последствия российского террора 06.07.2023", – отметил артист.
Ирина Федишин
"Нет слов. За все придет расплата. Смерть врагам", – написала под видео певица.
Как украинские артисты реагируют на российскую атаку / Фото с инстаграм-сторис
Что известно о ночной атаке Львова
- Воздушная тревога во Львове была объявлена в 2:06, а уже в 2:30 львовяне услышали первые звуки взрывов.
- Позже стало известно, что из-за российских ракетных обстрелов разрушены 3 и 4 этажа в двух подъездах многокварного дома.
- На сегодняшний день во Львове госпитализировали 13 человек. Одна женщина – в тяжелом состоянии. Еще 21 человек оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
- Продолжается поисково-спасательная операция. Есть информация, что под завалами еще остаются люди.