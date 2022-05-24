Артфронт працює, – Злата Огнєвіч назвала велику суму, яку зібрала на благодійних концертах

Українська співачка Злата Огнєвіч продовжує працювати на культурному фронті. За усі благодійні концерти зірка зібрала 4,5 мільйона гривень.

Щоб допомогти українським військовим та переселенцям й пришвидшити перемогу країни, артисти проводять благодійні концерти. Зокрема, про свої виступи розповіла Злата Огнєвіч.

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Злата Огнєвіч зібрала кошти на підтримку України

Виконавиця поділилась, що за її виступи вдалось зібрати 4,5 мільйона гривень. Вона зізналась, що на цих концертах панує особлива атмосфера, нічого схожого зірка раніше не відчувала.

На цей момент ми зібрали понад 4500000 мільйонів гривень під час благодійних концертів на допомогу й підтримку України. Артфронт працює і ми з командою продовжимо наші справи! У нас у всіх болить сильно, глибоко, але водночас – в кожному живе надія і віра в перемогу України,

– зізналась Злата Огнєвіч.

"Я від серця дякую кожному українцю, з кожного куточку світу за таку важливу допомогу і небайдужість! У боротьбі народжується нація. Наша боротьба триває вже не одне століття. Сила роду і предків допоможе нам перемогти. А наше завдання – зберегти єдність, яку ми отримали зараз таким пекельним шляхом. Наше завдання – пам‘ятати: хто ми й звідки. З України", – підсумувала знаменитість.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

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