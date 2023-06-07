Навели галасу: на Артема Пивоварова "налетіли" швейцарські ЗМІ через скасований концерт у Цюриху

У Цюриху українського співака Артема Пивоварова назвали "ультраправим радикалом" і двічі скасували концерт. Він переконаний, що до цього причетні росіяни, і розповів про зворотний ефект кремлівської пропаганди.

Після вуличного концерту біля Цюрихського озера Артемом Пивоваровим зацікавилися місцеві швейцарські ЗМІ. До нього зверталися за коментарями та запрошували на інтерв'ю. Співак поділився, що одному з журналістів детально розповів про різницю між тими, хто захищає свою країну, і тими, хто захоплює інші території. У розмові з ним він назвав росіян нацистами.

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На Артема Пивоварова "налетіли" швейцарські ЗМІ

Зараз дуже стрімко шириться новина про концерт по швейцарським ЗМІ. До нас звертаються репортери, газети, канали. Нещодавно давав інтерв'ю, 3 мільйони охоплення аудиторії. Це говорить про те, що нас чують,

– прокоментував Артем Пивоваров.

Співак також подякував шанувальникам, які прийшли на імпровізований концерт у Цюриху, які поширювали інформацію про заборону виступу, та всім небайдужим.

"Складний день і найкращий вечір. Ох ми й навели вчора галасу. Дякую всім, хто прийшов вчора до озера, усім, хто підтримував нас увесь цей час, усім людям, які були небайдужі до цієї нечесної, несправедливої ситуації. Ми продовжуємо боротися", – наголосив Пивоваров.

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